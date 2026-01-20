デザイン大幅刷新でよりスタイリッシュにステランティスのプジョーブランドは2026年1月9日、欧州市場にて改良モデルとなる新型「408」を発表しました。プジョー408は、プジョーブランドの新たなスタイルであるファストバックとクロスオーバーを融合させた、流麗なスタイリングを持つクルマです。欧州では2022年6月に発表され、日本では2023年7月に発売されました。【画像】超カッコいい！ これが3年ぶり大刷新した新型「クーペ