福岡県警門司署は20日、北九州市門司区大里戸ノ上3丁目付近で同日午後5時半ごろ、小学生男児が見知らぬ男から「名前は何ていうと」などと声をかけられ、手を握られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60〜70歳くらいのやせ形、黒色の服装、黒色ニット帽を着用。