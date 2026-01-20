福岡県警小郡署は20日、小郡市の個人宅固定電話に20日午後2時ごろ、市役所保険課をかたる男から「介護保険の還付があります」「書類を年末に送りました」などという不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。さらに、銀行員をかたる男から「自動送金サービスの手続きが必要なのでATMコーナーに行ってください」などという不審電話もあったという。