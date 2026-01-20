アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈さん（26）が20日、自身初となる写真集の刊行記念囲み取材に登場。写真集発売を受け、メンバーの大園玲さん（25）が涙したというエピソードを明かしました。松田さんは、2018年に欅坂46の二期生として加入。2020年にグループが櫻坂46に改名し、2022年には櫻坂46の2代目キャプテンに就任しました。1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎刊）は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。羊