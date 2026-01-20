ボートレース尼崎の「第２２回ダイスポスワンカップ競走」は２０日、優勝戦が行われ、１号艇の井上一輝（３１＝大阪）がイン逃げ快勝。通算１７回目、当地では２回目となる優勝を飾った。コンマ１５の快スタートから他艇の攻撃を寄せつけず、一気に独走態勢に持ち込んだ。「完璧です。足に不安なく臨めた」と振り返る完勝劇だった。「今年もこのまま突っ走りたいですね、２６年」と力を込める。相棒の４３号機は２連率３０％の