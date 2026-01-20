ボートレース徳山の「ｙａｂ山口朝日放送杯争奪戦」は２０日、準優勝戦が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。坪内実（５９＝大阪）は準優１０Ｒを３コースからまくって１着。「久しぶりに優出できて、うれしいですね」と２０１３年８月の福岡（６着）以来、約１２年５か月ぶりの優出を喜んだ今節は２連率トップ５０％の５４号機を駆って大活躍。「気温が下がったので微調整したらうまくいった。特に回った後が気に