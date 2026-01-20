◆Ｕ―２３アジア杯▽準決勝日本１―０韓国（２０日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準決勝で韓国に１―０で勝利し、優勝した前回大会に続き、２大会連続決勝進出を決めた。１次リーグは全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に、０５年以降生まれの２１歳以下で