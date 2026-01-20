６日、山東省高密市姜荘鎮で、年画を創作する撲灰年画の代表的継承者、石見亭（せき・けんてい）さん。（高密＝新華社配信／李海濤）【新華社済南1月20日】中国山東省高密市に伝わる伝統工芸「撲灰年画」の職人らは、毎年春節（旧正月、今年は2月17日）が近づくと、家の中などに飾る「年画」の制作に追われる。完成した作品は、春節を前に全国へと発送されている。撲灰年画は明代初期に生まれ、清代中後期に技法が洗練されて広