¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤¬¡¢20ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç½é½µ19.3ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ç¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¿§¡Ù¡Ê2015Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é7ºîÏ¢Â³1°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é7ºîÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢½÷À­¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡£ÇµÌÚºä46¤¬»ý¤Ä½÷À­¥°¥ë¡¼¥×ÎòÂå1°Ì¤Î¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡Ùµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£