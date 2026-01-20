【AFC U23アジア杯準決勝】(ジッダ)日本 1-0(前半1-0)韓国<得点者>[日]小泉佳絃(36分)<警告>[日]小倉幸成(70分)├大岩Jがアジア2連覇に王手! U-21日本代表が日韓戦を制す! 小泉佳絃がセットプレーから決勝弾├日韓戦に臨むU-23韓国代表、富山加入の“ロス五輪世代”FWがベンチスタート…中2日で先発変更なし└負傷交代の“ロス五輪世代”キャプテン市原吏音、大岩監督が試合直後の容態を明かす