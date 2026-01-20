[1.20 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à·è¾¡ ÆüËÜ 1-0 ´Ú¹ñ ¥¸¥Ã¥À]¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï20Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤ËDF¾®Àô²Â¸¾¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡È¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉÂè°ì¼¡ÂÎÀ©¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿24Ç¯Âç²ñ¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡£24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÃæ¹ñ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈèÏ«¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò¹Í