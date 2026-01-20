今回は北中米ワールドカップに出場する各国代表の選手たちにまつわる、とあるデータをご紹介します。2024年夏に開催されたEURO(欧州選手権)またはコパ・アメリカ(南米選手権)に出場した選手のうち、2025年夏にもクラブワールドカップ(またはゴールドカップ)に出場した選手は各国にどれだけいるのか。その人数を国ごとに竹内記者が調べました。選手によっては、丸3年まとまったオフがないままワールドカップに臨むことになる今