『BLACK & WHITE ガールズユニットオーディション』から誕生した2組のガールズユニット VINII（ヴィニー）、MilMoon（ミルムーン）が、2月4日より6週にわたり新曲を連続リリースする。 （関連：“学業かアイドルか”ではない選択肢ーー学びを語ることが強みになる、櫻坂46 勝又春の京大在学公表が示すもの） VINIIは、令和ガールズグループ界の革命家とし