女子プロレスのマリーゴールドは２０日、都内で記者会見を開いた。ＧＨＣ女子王者の岩谷麻優（３２）は自身のデビュー１５周年メモリアル大会（２４日、後楽園ホール）で林下詩美（２７）の挑戦を受ける。２０１１年１月２３日に前所属団体スターダムの旗揚げ戦でデビューしたアイコンは「旗揚げしてからいろんなことがあって、今もいろんなことがあってちょっとお騒がせしちゃっているんですけども…」と意味深に苦笑いしつつ、