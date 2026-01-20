2026年1月17日・18日、Kアリーナ横浜にて女性VTuberグループ「ホロライブ」の3期生による＜hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜＞が開催された。3期生は兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンの4名から成り、昨年10月には本ライブと同名のEPもリリースしていた。「ホロライブファンタジー」というテーマのもとデビューした彼女らは2021年に＜HOLOLIVE FANTASY 1st L