１９日、座談会の会場。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月20日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は19日、専門家や企業家、教育・科学・文化・衛生・スポーツなどの分野の代表との座談会を開き、政府活動報告と第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要（草案）のそれぞれの意見聴取稿に対する意見や提案を聴取した。