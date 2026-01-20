5年ぶりに自動車レースの最高峰「F1」に復帰するホンダが、エンジンやモーターを組み合わせた動力源＝「パワーユニット」や、試用車を公開しました。ホンダは、イギリスの自動車メーカー「アストンマーティン」とタッグを組み、5年ぶりにF1に参戦することを発表しています。これに先立ち、供給する新たな「パワーユニット」を公開しました。F1は今年から、電動モーターの出力をこれまでのおよそ3倍にしてエンジンと同等にするほか