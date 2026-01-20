プロアマ形式のゴルフ大会「吉野家presents第4回TOPCONNECTカップ」（スポニチ協力）が20日、茨城・太平洋C美野里C（6902ヤード、パー72）で行われ、2イーグル、4バーディー、2ボギーの66をマークした高野碧輝（たかの・あおき、28＝フリー）が大会連覇を達成。賞金50万円と副賞のほか、5月27〜29日に埼玉・太平洋C江南Cで行われる「太平洋クラブチャレンジトーナメント」本戦出場権が贈られた。今大会は、若手選手の育成と