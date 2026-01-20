立憲民主、公明両党は、新党「中道改革連合」の幹事長を共同制とし、立民の安住淳幹事長（６４）と、公明の中野洋昌幹事長代行（４８）を起用する方向で調整に入った。衆院選で両党間の調整が必要なため、２人体制とする。複数の両党関係者が明らかにした。公明の西田幹事長は、新党に合流しない参院議員のため、石破内閣で国土交通相を務めた衆院当選５回の中野氏を登用する方向だ。