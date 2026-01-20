【AFC U23アジアカップ】U-23日本 1−0 U-23韓国（日本時間1月20日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】日韓戦で炸裂！セットプレーから泥臭い決勝弾（実際の映像）U-23日本代表は1月20日、AFC U23アジアカップの準決勝でU-23韓国代表と対戦。小泉佳絃のゴールで1ー0の勝利を飾り、史上最多3度目の優勝に向けて、2大会連続となるファイナルへと駒を進めた。グループBを首位通過した日本代表は、準々