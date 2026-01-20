大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で、ライバルの韓国と対戦した。序盤からゲームを支配して押し込んだ日本は36分、佐藤龍之介のCKから、こぼれ球に詰めたDF小泉佳絃のゴールで先制する。後半も序盤はペースの握っていたものの、徐々に韓国に盛り返され、ピンチを招く。だが、GK荒木琉偉やディフェンス陣の好守で防ぐ。韓国の攻撃を最後までしのぎ切