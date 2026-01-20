中古品売買のイメージが強いメルカリですが、意外にも人気なカテゴリが「食品」です。物価高の影響もあり、激安の食品をメルカリで買う人も増えてきていると思います。一方で、食品の安全面や品質は大丈夫なのかと心配になる人も少なくないはず。そこで本記事ではメルカリに出品されている「食品」について解説します。 【画像】メルカリで1番お得な発送方法は？料金比較表メルカリで食品を購入するメリット筆者はたびたびメルカリ