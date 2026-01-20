Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、Ryosuke Yamada名義でリリースした最新シングル『Blue Noise』が、20日発表の『オリコン週間シングルランキング』で、初週9.8万枚を売り上げ初登場1位を獲得しました。楽曲は、テレビアニメ『青のミブロ』第二期・芹沢暗殺編のオープニングテーマで、クールかつパッションを感じさせる楽曲になっているといいます。また、2013年1月に山田涼介名義でリリースしたシングル『ミステリー ヴァー