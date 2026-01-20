話をするベセント米財務長官＝20日、スイス・ダボス（AP＝共同）【チューリヒ共同】ベセント米財務長官は20日、米CNBCテレビのインタビューで「トランプ大統領は来週にも、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補を決めるだろう」と語った。世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）に合わせて訪問中のスイスで話した。ベセント氏は、候補者は4人に絞り込まれており、トランプ氏が全員と面談したと説明した。次期議長人