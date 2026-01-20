「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が２０日放送の日本テレビ系「行列のできる法律相談所」で、昨年８月に結婚していたことを発表した。関係者によると、お相手は一般女性。ＭＣの東野幸治がゲストへ結婚しているかどうか聞く場面で、順に振られた赤木は回答を濁し、相方・きむらバンドが「時間いいですか」と代わりに答え、赤木は「結婚しまして」とさらり報告。同番組が初公表になったが、