歌手の神野美伽が２０日、東京・コットンクラブでクリヤ・マコト、本田雅人、中川英二郎らジャズ界のトップミュージシャンと「神野美伽＆ＡＬＬＳＴＡＲＪＡＺＺＢＡＮＤＬＩＶＥ」を行った。「ジャズ、スタンダード、ラテン、日本のうたを、私が歌いたいと思う歌を今日は好きなだけ歌えるので、本当に楽しみです！」とステージに登場した神野。幕開けは軽快なスウィングが響く「ＬｏｖｅｒＣｏｍｅＢａｃｋＴｏ