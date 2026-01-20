ボートレース宮島の「九州スポーツ杯」が２０日、開幕した。近藤颯斗（２４＝愛知）は初日７Ｒ、インからコンマ１５の好スタートを決めて先マイ。里岡右貴、中村有裕がその懐を差して迫ったが、バックで伸び返して１着でゴールを駆け抜けた。今節の相棒５２号機は直近３節で２優出と上り調子。「前検からペラは叩きました。回った後の足はいいですね。伸びも気にならなかったです。もうちょっと直線に寄せてペラを叩こうと思