Ｍ‐１グランプリ２０２５王者のお笑いコンビ「たくろう」が、２０日放送の「行列のできる法律相談所」（日本テレビ系）に出演。赤木裕が結婚を公表した。赤木は２０２５年の８月に結婚。「会社には言ってて、あとはいつ発表するか。ウソつくのも変なんで、聞かれたタイミングで（言おうと思っていた）。で、（この番組でちょうど）聞かれた」と公表の理由を語った。結婚公表にスタジオもびっくり。ＭＣの東野幸治は「違う違