スノーボード女子パラレル大回転でミラノ・コルティナ五輪代表の三木つばき（浜松いわた信用金庫）に?明るい兆し?が見えている。開幕まで３週間を切ったミラノ・コルティナ五輪を前に、２０日にはオンラインで報道陣の取材に応じ「優勝をするつもりで取り組んできたので、そこに向けて気持ちはブレていないが、改めて気が引き締まる思い」と決意表明した。雪がほとんど降らない静岡県で育ち、多くのハンディと向き合ってきた