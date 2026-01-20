ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青と浦川翔平が、２０日に更新されたＷＥＳＴ．茺田崇裕とＳｎｏｗＭａｎ・向井康二のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」に出演。グループごとの特色を語った。「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」は、ライブの打ち上げをメンバー１６人とスタッフ含めて行うのに対し、向井が「ないわ、俺ら。打ち上げなんてしたことない。地方に行った時、