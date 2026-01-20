ボートレースまるがめのG3オールレディース「篠崎こころCUP」は20日、4日目10Rまでの予選を終了。21日の5日目9〜11Rで行われる準優勝戦のメンバーが決定した。地元・香川支部勢は6人が予選を突破。中でも一番の注目株は近況好調モードの山田理央（香川＝25）だ。予選最終走の4R（後半11Rは一般戦）は1マークで前が詰まったこともあって、ほとんどレースをできずに5着で終えたが、仕上がりには自信を深めている。「行き足や