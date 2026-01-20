ドジャースの山本由伸投手が20日に公開されたオリックス・バファローズ公式YouTube「BsTV」に出演。「Bs座談会2025」で23年までチームメートだったT―岡田球団アンバサダー、宮城大弥、阿部翔太、宗佑磨と軽妙なトークを繰り広げた。メジャーに行っても古巣のことを気にかけているという右腕。昨季から背番号18を継承し、7勝に終わった宮城には「13でよかったんじゃないの？」と辛口エール。宮城が「（山本の）やっぱいい背中