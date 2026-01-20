巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。高校野球の7イニング制導入より選ぶべき酷暑対策を挙げた。日本高野連が2028年春の第100回センバツ大会にも酷暑対策を理由に7回制を導入する可能性ができてきた。元木氏は「世論の前に子供たちの意見を聞かないといけない。僕は反対です」ときっぱり言い切った。7回制になったとき、コールドゲームが何回からになるのか。