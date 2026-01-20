憧れのポルシェが「300万円以下」で視野に？トヨタ「GR86」は、新車価格293万6000円（消費税込）から購入できる、手の届きやすい本格スポーツカーです。しかし中古車市場まで範囲を広げると、同等、あるいはそれ以下の予算で、かつては高嶺の花だった高級外車に手が届くケースも出てきます。【画像】超カッコいい！ これが300万円以下の高級外車「ポルシェ」です！（33枚）世界を代表するスポーツカーメーカーであるポルシェ