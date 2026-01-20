みなさんは、お子さんや親戚の子どもたちにお祝いをあげますか？その際、金額はどのように決めているでしょうか。今回あるママから「申し訳ないのですが、ここで愚痴を吐かせてください……」とママスタコミュニティにお年玉にまつわる投稿が寄せられました。投稿者さんは義弟のお子さん（1歳）にお年玉として5,000円を、義両親は3,000円をあげたようです。また義弟から投稿者さんのお子さん（5歳）には、1,000円をもらったそう