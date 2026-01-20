殺人・死体遺棄など罪に問われている男の初公判が1月20日、新潟地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。 おととし12月に聖籠町にある空き家の土の中から小杉英雄さん（当時78歳）の遺体が見つかった事件。この事件で殺人、死体遺棄、窃盗・詐欺の罪で起訴されているのは、住居不定・元リフォーム業の小山大輔被告（34）です。起訴状などによりますと、小山被告はおととし10月、新潟市に住む小杉英雄さんをロープ