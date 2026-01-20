衆院選をめぐり、これまでの戦いの構図を大きく変える可能性があるのが、立憲民主党と公明党が結成した新党・中道改革連合です。新潟県内で出馬予定の5人の立憲議員は1月20日までに全員が新党に参加すると表明しました。 立憲民主党と政権離脱した公明党が新たに結成した『中道改革連合』。19日、食料品の消費税ゼロや存立危機事態における自衛権行使は合憲などとする基本政策を発表しました。そして、20日の入党届の提出期限を前