ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10時30分から放送）で主演する篠原涼子さん（52）にインタビュー。話を聞くのは、幼少期に子役をしていた安藤咲良キャスターです。2004年に篠原さんの娘役でドラマ共演し、その後キャスターになった安藤さんが今回、篠原さんのもとへ。約22年ぶりに2人が再会します。地上波放送では入りきらなかった未公開シーンを含め、その様子を完全版で紹介します。■