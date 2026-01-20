19日、高市首相は1月23日の通常国会冒頭で衆議院を解散すると表明しました。解散から投開票日まで2週間あまり。“真冬の総選挙”は超短期決戦です。テレビ新潟はアプリ「にいがたナビ」で新潟県民はこの時期の選挙をどう感じているのか聞きました。テーマは「真冬の選挙」。 「真冬の選挙」新潟県民の声は 放送で紹介しきれなかった皆さんの声もみていきます。多くのご意見を頂いていますが、一部を以下に紹介します。■