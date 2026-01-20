（前回記事はこちら）髪って顔の周りについていますよね。つまり、髪を綺麗にしておけば顔まで綺麗に見えてしまうのです。逆に髪がボサボサでお手入れが行き届いていないと、いくら肌やメイクを綺麗に仕上げても、それを飾る額縁のせいで魅力が半減。綺麗な絵も、綺麗な額縁に入れた方が良さが際立ちます。顔も、綺麗な髪という額縁で装飾してあげると効率良く垢抜けられるのです。[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]顔の横に