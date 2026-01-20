20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万2220円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては771.1円安。出来高は7946枚となっている。 TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52220