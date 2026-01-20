2026年1月21日（水）から、創業96年の『株式会社壺屋総本店』が手掛けるチョコレートブランド『RAMS CHOCOLATE（ラムズ チョコレート）』にて、北海道・倶知安町の熟成じゃがいもを使用したチョコレート『倶知安ちょこいも』が登場します。 画像：株式会社壺屋総本店 『RAMS CHOCOLATE』は、日本人ショコラティエの村本賢亮とフランス人デザイナーのデボラ・マリノが手掛けるチョコレートブランド