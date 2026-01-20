大寒の１月２０日は「シマエナガの日」です。札幌市内では様々な形でかわいいシマエナガの姿を楽しむことができたようです。マフラーを巻いたシマエナガがのったパフェに、仲良く寄り添うシマエナガ団子が可愛らしいシフォンケーキ。札幌市内のホテルで提供されているのは、スイーツ７種にメインディッシュ３種などのシマエナガランチセットです。（京王プラザホテル札幌神山裕維さん）「北海道の冬景色をイメ