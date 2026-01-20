◇ノルディックスキーW杯ジャンプ蔵王大会（2026年1月20日山形・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝HS102メートル））今季W杯国内初戦となる女子個人19戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）が101メートル、92・5メートルの合計222・5点で、W杯総合2連覇中のニカ・プレブツ（20＝スロベニア）らライバルを抑えて優勝を飾った。W杯国内初勝利となる今季6勝目。ミラノ・コルティナ五輪代表入りも正式に決まり、自身初