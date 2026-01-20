お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が20日、カンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。衆院解散を表明した19日の高市早苗首相の会見について私見を述べた。吉田は、「僕も6時から見てたんですけど、僕はすごいよかったなと思って」と切り出した。「『直接選ばれたわけではない』っておっしゃっていたじゃないですか。日本はそういうシステムやから。自民党の中にもす