◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった高梨沙羅（クラレ）は、合計１８１・１点で１０位だった。強風で試合開始が約２時間遅れるなど難しいコンディションの中、１本目が８７・５メートルの１８位と出遅れた。「１本目は横の方に流された。横の、サイドゲー