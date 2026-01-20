今季の新主将に選ばれた横浜ＤｅＮＡの筒香横浜ＤｅＮＡは２０日、筒香嘉智内野手（３４）が今季の主将を務めると発表した。米大リーグ移籍前の２０１９年シーズン以来、７年ぶり２度目の大役。相川亮二監督の指名といい、筒香は「大変光栄。誰よりも勝つことへの執念を持ち、泥くさく戦い抜く覚悟」と意気込んだ。１５年から５年にわたり主将を務めた筒香。ベテランの主将就任は異例だが、気負いはない。「キャプテンという立