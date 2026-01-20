２０日、特別セミナーの開講式で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京1月20日】中国北京市の中央党校（国家行政学院）で20日、共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を学習、徹底する省部級主要指導幹部向けの特別セミナーが開講し、習近平（しゅう・きんぺい）党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が開講式で重要演説を行った。２０日、特別セミナーの開講式に出席