今、クッキーに求められているのが“満足感”。「クッキー1枚を食事代わりに」という需要も高まるなか、セブン-イレブンがレジ横にあるホットスナックコーナーで販売し始めているのが、やはりクッキーなのです。【写真で見る】上に板チョコ、中にマシュマロ!? “背徳感マシマシ”なアメリカンクッキー大きくてしっとりアメリカンクッキーが人気！東京・港区のアメリカンスイーツ専門店「HUDSON MARKET BAKERS」。にぎ