2.5次元タレントグループ・シクフォニが18日、2026年の春に『SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-』を開催することを発表しました。2025年10月に初の3Dライブを全編無料配信したシクフォニ。この3Dライブとリンクした実地ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催し、総動員数3万6000人を記録しました。今回発表された2ndライブツアーは4月25日（土）、26日（日）福岡国際